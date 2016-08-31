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巴布亞紐幾內亞發生6.7地震 無海嘯警報

巴布亞紐幾內亞（紅線區域）31日發生芮氏規模6.7強震。（圖擷自Google Map）

2016-08-31  13:06

〔即時新聞／綜合報導〕位於太平洋西南部的島嶼國家巴布亞紐幾內亞31日發生芮氏規模6.7強震，但太平洋地區並未發布海嘯警報，也尚未傳出任何傷亡。

綜合外媒報導，美國地質調查局（USGS）報告指出，巴布亞紐幾內亞發生6.7地震，這起地震的震央在巴布亞紐幾內亞首都莫比市港（Port Moresby）東北方約900公里、震深約500公里。

位在夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示以目前資料顯示，預計並不會發生毀滅性的太平洋地區海嘯。

巴布亞紐幾內亞因為位處於太平洋火環帶，所以發生是地震很平常讀，太平洋火環帶是板塊摩擦造成地震活動的熱點。

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