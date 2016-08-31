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杜特蒂為了漁民低頭 稱中國應視菲律賓為「兄弟」

杜特蒂日前出席活動時說，希望中國將菲律賓視為兄弟，不希望雙方發生衝突。圖右為中國駐菲律賓大使趙鑒華。（歐新社）

2016-08-31  13:03

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以強勢手段掃蕩毒品，鐵血政策讓毒販聞風喪膽，面對南海主權爭議問題也相當強硬。但杜特蒂日前出席活動時說，希望中國將菲律賓視為兄弟，不希望雙方發生衝突。

菲律賓星報》報導，杜特蒂日前在國家英雄紀念日活動中致詞時表示，他身上有華人的血統，希望中國的心理能容下菲律賓，將菲律賓視為兄弟，盼能讓漁民前往南海領域捕魚。

「我不想打仗！」杜特蒂還說，如果沒有準備好戰爭，和平就是唯一手段。杜特蒂向中國駐菲律賓大使趙鑒華調侃說，中國軍力太強，「也許給我們時間來建立軍隊」。

杜特蒂強調，菲律賓尊重南海仲裁結果，但不會讓仲裁案阻礙菲律賓與北京的談判。

中國將與北京就南海仲裁一事進行討論，趙鑒華向杜特蒂稱「朋友」，也強調絕不會承認南海仲裁的結果。

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