誰殺了甘迺迪？導演奧利佛史東爆料：是隨扈

2016-08-31 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕甘迺迪遇刺身亡一案，近日又有新的說法浮現，美國大導演奧利佛史東（Oliver Stone）爆料，他接獲自稱曾任甘迺迪隨扈的男子提供情報，說甘迺迪當年是遭其中一名隨扈槍殺。

美國前總統甘迺迪於1963年11月22日遭槍殺身亡，當局不久後逮捕槍手奧斯華（Lee Harvey Oswald），但奧斯華被捕2天也遭槍殺，是否單獨犯案、有無幕後黑手，都成謎團。

英國《每日郵報》報導，奧利佛史東在拍完電影《誰殺了甘迺迪》（JFK）後，一名自稱美國特勤局前成員的男子找上他，透露槍殺甘迺迪的兇手是特勤局團隊中的某人。該位化名「隆恩」的男子表示，自己罹癌將不久人世，這個祕密之前也只跟自己兒子分享過。

史東本來半信半疑，畢竟坊間已有太多關於甘迺迪遇刺的陰謀論，但聽了隆恩詳細解釋後，覺得相當可信，史東在下月將出版的個人傳記《奧利佛史東經驗談》（The Oliver Stone Experience，暫譯）對執筆作家塞茨（Matt Zoller Seitz）透露此事。

史東說，對方講的情境相當實際，提到不少軍事術語，以及槍殺發生後的通訊細節。他認為，如果換他要暗殺總統，也會用相同手法，「如果暗殺總統的狙擊手，就藏身在保護他的隨扈中，其中沒人知道暗殺計劃......這聽起來很有道理。」