「獅子山」席捲日本東北 岩手縣安養院發現9遺體
2016-08-31 11:24
獅子山帶來極大豪雨，造成岩泉町小本川暴漲，大量土石與泥水流入岩泉町一處安養機構，有9名高齡者因此罹難。（圖擷取自每日新聞）
〔即時新聞／綜合報導〕怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚約6點，從岩手縣大船渡市附近登陸，晚間9點左右從青森縣離陸進入日本海，日本東北地區因此受創慘重，岩手縣岩泉町一處老人安養機構附近更發現9名高齡者遺體。
綜合日媒報導，獅子山帶來極大豪雨，岩泉町當地的小本川也因此暴漲，即使獅子山已經離陸，小本川仍處於氾濫狀態，岩泉町乙茂地區的一處老人安養機構因此受到損害，大量土石與泥水流入該安養機構，當地時間今日上午9時40分，當地警消發現安養院內有9名高齡者遺體。
「獅子山」為日本東北帶來嚴重災害，是日本自1951年開始進行颱風觀測以來最長壽的颱風，也是第一個從日本東北太平洋沿岸登陸的颱風，「獅子山」夾帶豪雨，更造成部分地區一天內降下一個月的雨量。
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