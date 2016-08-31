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義大利中部強震第6天救出倖存小貓 搜救人員振奮

義大利強震後第6天，搜救人員從瓦礫堆中找到一隻倖存的寵物貓Gioia。（BBC）

2016-08-31  10:52

〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部24日發生芮氏規模6.2淺層強震，造成逾292人死亡、超過400人受傷，而原本美麗的小鎮也幾乎被震毀。震後第6天，搜救人員在重災古鎮阿馬特里切（Amatrice）一處倒塌的瓦礫堆中救出一隻倖存的小貓，令人振奮。

綜合外媒報導，這隻被救出的小貓名為Gioia，在義大利文有「歡樂（Joy）」之意。Gioia是強震倖存者丹妮拉（Daniela）所飼養的寵物貓，但突如其來的強震震垮了房屋，她雖然幸運被救出，卻找不到愛貓Gioia的身影。

「拜託請找到牠，牠是我現在唯一剩下的一切了！」丹妮拉拜託著，搜救人員透過推土機繼續挖掘尋找，在強震發生第6天，搜救人員終於在瓦礫堆中找到一隻小貓，正是丹妮拉的Gioia。

義大利動物保護機構ENPA表示，Gioia非常幸運，只有一些脫水的現象。

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  • 義大利中部強震造成超過290人死亡。（Getty Image）

    義大利中部強震造成超過290人死亡。（Getty Image）

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