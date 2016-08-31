美國男擅闖馬廄遭逮 還性侵迷你馬

華格納被捕時坦言，當時去馬廄是為了和一匹迷你馬性交。圖為示意圖，與新聞無關。（圖擷取自鏡報）

2016-08-31 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一名21歲男子華格納（Travis Wagner）本月16日非法闖入馬廄，過程中被人發現，但令人訝異的是，華格納除了闖入馬廄之外，還性侵了一匹迷你馬。

綜合外媒報導，此事件發生在賓州蘭開斯特縣（Lancaster County），當時華格納開著一台卡車，鬼鬼祟祟地停在馬廄旁，停好車便進入馬廄，這過程也被目擊，這位目擊者隨後告訴農場主人，並向警方表示有陌生男子擅闖他的土地。

警方獲報後循線找到華格納，華格納被捕時坦言，當時去馬廄是為了和一匹迷你馬性交，更透露這匹馬之前已經被他「上」過兩次，最後華格納以5000美元（約新台幣15萬元）交保。