總統任期剩不到半年 歐巴馬將兼差新工作

美國總統歐巴馬即將卸任，他將擔任《Wired》雜誌11月月刊的客座編輯，是首次美國現任總統擔任雜誌客座編輯。（圖截自《Wired》雜誌）

2016-08-31 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬（Barack Obama）任期即將結束，預計明年1月20日卸任離開白宮。有外媒報導指出，現年55歲的歐巴馬已經在找工作兼差，他將擔任《Wired》雜誌11月號月刊的客座編輯，是首次美國現任總統擔任雜誌客座編輯。

綜合外媒報導，《Wired》雜誌在聲明文稿中指出，11月號的期刊將完全客製化，主題將專注在都市計畫、網路安全、醫藥、人工智慧等領域，《Wired》總編輯達德希奇（Scott Dadich）表示，我們想要討論今日科技如何影響政治和政治領導人，歐巴馬就是探索該領域知識的最佳人選。

達德希奇更稱讚說，歐巴馬就像《Wired》雜誌一樣，是停不下來的樂觀主義者。另外，歐巴馬也不是第一次跨足雜誌領域，去年他就為「魅力」（Glamour）雜誌9月號撰文談女性主義。