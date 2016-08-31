與16歲兒裸體共眠 地方媽媽：我錯了嗎？

有一名母親上網問網友難道她與16歲兒子裸體共眠錯了嗎？（情境圖，與本新聞無關）

2016-08-31 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕國外著名的討論網站《Quora》日前出現一個勁爆的話題，一名母親以匿名方式說，「作為一個母親，每天裸體陪16歲兒子睡覺有錯嗎」？

根據《每日郵報》（DailyMail）報導，一名匿名母親在著名的問答網站《Quora》上PO文問網友，稱說她每天裸體陪16歲兒子一起睡覺，並問網友難道我不夠格當母親嗎？這個勁爆的問答題，果然吸引許多網友，超過50萬的點閱率。

許多網友沒有直接給予正面的答覆，反而有更多問題詢問這個地方媽媽，「你為什麼要在家裡房間跟你16歲兒子共用一張床、你的最初動機是什麼、你的兒子有疾病嗎、難道你的房子只有一間房間」？

有網友認為：「你這行為模糊了母子之間的界線，身為青春期的孩子，有時候他可能忘了妳是他的母親，這可能會導致嚴重後果，讓你內疚一輩子」，而有網友警告這位媽媽可能觸法，「如果妳的小孩在學校與人提及這件事，那大概會有很多法律問題找上妳」，「在美國，妳可能因為猥褻兒童的罪名被送進監獄」。