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布基尼爭議 法總理竟暗示：不裸胸如何走向共和

法國最高行政法院日前撤銷針對伊斯蘭泳裝「布基尼」（Burkini）禁令案，裁定中止禁令執行。（法新社）

2016-08-31  09:37

〔即時新聞／綜合報導〕法國最高行政法院日前撤銷針對伊斯蘭泳裝「布基尼」（Burkini）禁令案，裁定中止禁令執行。不過，法國總理瓦爾（Manuel Valls）竟暗示，女性胸部不裸露，「如何走向共和。」

衛報》報導，瓦爾以法國自由女神「瑪麗安娜」（Marianne）為例，「瑪麗安娜裸胸，因為她餵養人民，她沒有戴面紗，因為她是自由的，這就是共和！」

但這番言論隨即遭到批評，有歷史學家就批評瓦爾對瑪麗安娜的認知是錯誤的，「是低能的」。《BBC》報導，一名專研法國大革命的專家說，瑪麗安娜「裸胸」跟女人味沒有關係，瑪麗安娜代表的是自由，而不是共和。

瑪麗安娜是法國的國家象徵，她的形象遍布法國各地。

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  • 法國總理瓦爾（Manuel Valls）竟暗示，女性胸部部不裸露，「如何走向共和。」（法新社）

    法國總理瓦爾（Manuel Valls）竟暗示，女性胸部部不裸露，「如何走向共和。」（法新社）

  • 瑪麗安娜是法國的國家象徵，她的形象遍布法國各地。（法新社）

    瑪麗安娜是法國的國家象徵，她的形象遍布法國各地。（法新社）

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