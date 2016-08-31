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伊斯蘭國第二把交椅 遭美國攻擊死亡

2016-08-31  08:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國對敘利亞發動空襲，極端組織「伊斯蘭國」（IS）的發言人阿德納尼（Abu Mohammed al-Adnani）被攻擊死亡。

路透》報導，一名美國國防官員透露，美國在30日在敘利亞城鎮巴布（al-Bab）發動空襲，目標鎖定阿德納尼。

「伊斯蘭國」所屬的「深度新聞通訊社」（Amaq News Agency）在30日稱，阿德納尼在北部大城阿勒坡（Aleppo）視察打擊敵人的行動中身亡，但並未說明阿德納尼的死因。

阿德納尼是伊斯蘭國能見度最高的成員，主管對外行動，他也負責對海外發動攻擊，包括歐洲。美國當局還懸賞500萬美元（約新台幣1億5951萬元）「捉拿」阿德納尼。

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  • 極端組織「伊斯蘭國」（IS）的發言人阿德納尼（Abu Mohammed al-Adnani）被攻擊死亡。（路透）

    極端組織「伊斯蘭國」（IS）的發言人阿德納尼（Abu Mohammed al-Adnani）被攻擊死亡。（路透）

  • 「伊斯蘭國」（IS）的發言人阿德納尼是「伊斯蘭國」的第二把交椅。（美聯社）

    「伊斯蘭國」（IS）的發言人阿德納尼是「伊斯蘭國」的第二把交椅。（美聯社）

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相關關鍵字： IS ISIS 伊斯蘭國 伊斯蘭國（IS） 敘利亞 美國
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