菲律賓通緝大毒梟 遭不明槍手擊斃

被菲國政府列入通緝名單的可疑毒梟歐迪塔夫婦，於29日清晨遭到不明人士槍殺。（圖截自abs-cbn.com）

2016-08-31 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後以強硬手段打擊毒品犯罪，但也引起人權組織批評。有外媒報導指出，被菲國政府列入通緝名單的可疑毒梟歐迪塔（Melvin Odicta），於29日清晨遭到不明人士槍殺，杜特蒂聽聞消息後只說「他們死了，下一個換誰？」。

綜合外媒報導，歐迪塔夫婦29日清晨從八打雁省（Batangas）坐船啟程，並在卡提克蘭（Caticlan）碼頭下船時，被2名不明持槍人士開槍射殺，送醫途中身亡。菲國警方指出，歐迪塔在中部伊洛伊洛省（Iloilo）是外號叫「龍」的大毒梟，他日前到馬尼拉向內政部長投案，但否認涉毒，更說他接到許多威脅，有人想置他於死地，目前警方正積極追緝凶嫌。

歐迪塔曾向警方表示，他的收入是來自經營計程車及加油站生意，一名為夫婦工作長達8年的員工也說，歐迪塔做的是乾淨合法的生意。歐迪塔曾在1989年因為販賣毒品被處終身監禁，但僅在牢中6年就獲釋，總統杜特蒂得知歐迪塔身亡的消息只說「他是被通緝的頭號毒梟，這是他選擇的路」，杜特蒂甚至說他「腐化」中部地區多名省長。