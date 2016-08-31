控女參議員涉毒 杜特蒂嗆：「妳該辭職了！」
2016-08-31 07:14
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）主張以鐵腕對付犯罪者，自5月就任以來已處死超過1900名罪犯，他還指控菲律賓前司法部長，現任女參議員德利馬（Leila de Lima）和已婚司機發生不倫戀，甚至涉嫌販毒。杜特蒂更嗆，「如果我是德利馬，我會上吊自殺」並指德利馬應該要辭職。
《INQUIRER》報導，杜特蒂表示，「如果我是德利馬，先生、女士們，我會上吊。」並指德利馬「妳該辭職了。」
德利馬則回應，經過深思熟慮後，認為辭職會是認罪、以及軟弱的表現，「我既不軟弱、也不內疚。」德利馬也直指，「我已經被總統判有罪了」。
杜特蒂上任後以鐵腕作風掃毒，過程缺乏程序正義，引發人權爭議，也遭不少參議員批評，他卻暗指德利馬和已婚司機有染，還涉嫌使用該名司機販毒的所得，德利馬事後也開記者會反擊，稱若有證據願在總統面前被槍殺。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 借錢上酒店 被討債反當街追殺
- 追六輕污染 環局今起駐廠稽查
- 泫雅周日會台粉加碼獻唱 現場驚喜call out歌迷
- 飯店業者 拉國際高端旅客
- 費古洛披獅袍 大聯盟開球
- 疑轉嫁餐具費 家長控松高午餐縮水
- 15萬現金丟垃圾車 1小時找回
- 南市議長補選 誰會出線…
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 平秀琳深喉嚨慶週年 洪荒之力拚政經
- 當選無效案二審 台東縣議員李建智逆轉勝
- 人造奶油含量不足 要叫脂肪抹醬
- U18亞洲青棒賽》台灣打開了 台版大谷轟了
- 吳澧培 痛批林全用人不當
- 亞美當球評 第一次在台灣
- 大學生性侵國中女 逼找同學陪睡
- 【觀日台開放 遊客聞名來】二寮推觀光 擬設機動派出所
- 中職彈力球話題「彈」出檯面
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 樂陞許金龍發公開信 將提告、不排除發動公開收購
- 臨時（約僱）人員 教師節放假一天
- 千年幸運符 戴動時尚正能量
- 癱童讀小一 珣珣：繼續加油
- 氣爆災戶求償 高市府敗訴判賠
- 關西自來水管破裂 挨批處理慢
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 就是這個！再探肖像不設限
- 白白回家當賢妻？尪捧上億「安家費」
- 無精男「凍精」喜獲三千金
- 企業提供托育 最高補助60萬
- 志工媽媽做背心 讓弱勢童好過冬
- 全套金獎繪本 台僑慨贈斗六
- 縣府要求塗銷停車格 頭份市公所：不合理
- 脊椎斷裂 安樂死是不得已
- 南市文旦賽 麻豆包辦前5名
- 日商收購跳票 樂陞小股東慘套
- iPhone 7 9月7日亮相
- 涉兩度炒作龍邦股票 朱國榮被起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：控女參議員涉毒 杜特蒂嗆：「妳該辭職了！」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分