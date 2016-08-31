控女參議員涉毒 杜特蒂嗆：「妳該辭職了！」

2016-08-31 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）主張以鐵腕對付犯罪者，自5月就任以來已處死超過1900名罪犯，他還指控菲律賓前司法部長，現任女參議員德利馬（Leila de Lima）和已婚司機發生不倫戀，甚至涉嫌販毒。杜特蒂更嗆，「如果我是德利馬，我會上吊自殺」並指德利馬應該要辭職。

《INQUIRER》報導，杜特蒂表示，「如果我是德利馬，先生、女士們，我會上吊。」並指德利馬「妳該辭職了。」

德利馬則回應，經過深思熟慮後，認為辭職會是認罪、以及軟弱的表現，「我既不軟弱、也不內疚。」德利馬也直指，「我已經被總統判有罪了」。

杜特蒂上任後以鐵腕作風掃毒，過程缺乏程序正義，引發人權爭議，也遭不少參議員批評，他卻暗指德利馬和已婚司機有染，還涉嫌使用該名司機販毒的所得，德利馬事後也開記者會反擊，稱若有證據願在總統面前被槍殺。