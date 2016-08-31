美軍空襲敘利亞 目標很可能是IS發言人
2016-08-31 05:44
〔中央社〕一名美國國防官員表示，美國對敘利亞城鎮巴布（al-Bab）發動空襲，目標是一名伊斯蘭國（IS）高階頭目。
這名官員拒絕透露空襲那名頭目，僅表示美國仍在評估這項行動。
聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State）的阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）今天報導，該組織發言人和對外行動負責人阿德納尼（Abu Muhammad al-Adnani）在敘利亞阿勒坡（Aleppo）省被擊斃。
英國廣播公司（BBC）和路透社報導，阿德納尼是伊斯蘭國資歷最深和最知名的頭目之一。伊斯蘭國目前還在人世的資深成員已所剩無幾。
一名敘利亞反抗軍高階官員稍早表示，阿德納尼很可能在巴布被擊斃。巴布位於阿勒坡省。
做為發言人，阿德納尼是伊斯蘭國能見度最高的成員。由於主管對外行動，他也負責對海外發動攻擊，包括歐洲。
伊斯蘭國由於軍事失利，在伊拉克和敘利亞所佔領的核心土地逐漸縮小，對海外發動攻擊成為其日益重要的戰術。因此阿德納尼被擊斃，對伊斯蘭國是一大打擊。
阿瑪克通訊社報導說，阿德納尼「視察致力擊退進攻阿勒坡省的軍事戰役行動時」被擊斃。
伊斯蘭國在阿勒坡省佔據土地，但未在敘利亞大城阿勒坡佔有土地。敘利亞反抗軍目前在大城阿勒坡與政府軍作戰。
阿瑪克通訊社未說明阿德納尼如何被擊斃。伊斯蘭國29日發表頌讚阿德納尼的悼文。
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