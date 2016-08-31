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伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃

2016-08-31  03:36

〔中央社〕伊斯蘭國（Islamic State）的阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）今天報導，該組織發言人阿德納尼（Abu Muhammad al-Adnani）在敘利亞阿勒坡（Aleppo）被擊斃。

路透社報導，阿德納尼是聖戰組織伊斯蘭國資歷最深的頭目之一。

阿瑪克通訊社報導說，阿德納尼「視察致力擊退進攻阿勒坡的軍事戰役行動時」被擊斃。

伊斯蘭國在阿勒坡省佔據土地，但未在敘利亞大城阿勒坡佔有土地。敘利亞反抗軍目前在大城阿勒坡與政府軍作戰。

阿瑪克通訊社未說明阿德納尼如何被擊斃。伊斯蘭國29日發表頌讚阿德納尼的悼文。

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