巴西總統彈劾案 最終表決料延至31日

2016-08-31 00:54

〔中央社〕巴西總統羅賽芙彈劾案控辯雙方今天進行最後陳詞，但因參議員和聯邦最高法院院長李萬度斯基都疲態畢露，彈劾案可能無法在凌晨結案，得多拖一天。

目前，有66名參議員登記在控辯雙方律師做完最後陳詞後發言，每人有10分鐘的時間，加上2小時午餐和晚餐休息時間，李萬度斯基（Ricardo Lewandowski）估計今天的議程可能在明天凌晨2時許叫停，明天上午繼續進行最後投票表決。

但李萬度斯基強調，若發生其他變數或有議員放棄發言權，可能將議程延長至凌晨5時。

雖然如此，參議員最終表決很可能明天才進行，主要也是因為這個環節可能掀起一場新的論戰，需要議員養精蓄銳，全力以赴。此外，議員投票前，還將宣讀整個彈劾過程的重點報告。

儘管68歲的羅賽芙（Dilma Rousseff）昨天面不改色的撐過14小時的聆訊，被各界讚為「勇敢女戰士」，但種種跡象和證據都顯示，她被彈劾已是勢所難免。

辯方律師表示，若羅賽芙當真被彈劾，將上訴聯邦最高法院，但多位大法官的態度已顯示，很難駁回參議院的表決結果。

彈劾案最終審判議程再延長1天，也令巴西總統府不悅，因為代總統泰梅爾（Michel Temer）打算明天正式接任總統職位，接著馬上出訪中國大陸，出席20國集團（G20）會議。

泰梅爾也計畫在就職前錄製影片，對全國發表演說，指出新政府的挑戰，進行經濟調整的需要，期盼選民團結一致克服政治和經濟危機。