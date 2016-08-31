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拖延多時 俄國總統蒲亭定12月訪日

2016-08-31  00:38

〔中央社〕克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭12月將訪問日本，日俄兩國正致力緩和長久以來因為4個小島的主權之爭而緊張的關係。

第二次世界大戰結束時，蘇聯軍隊占領太平洋千島群島（Kurils）最南端的4個小島，日本稱為北方領土或北方四島。這項領土爭端成為妨礙兩國關係的障礙。

克里姆林宮助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）告訴記者：「蒲亭將於12月赴日進行延後已久的訪問。」

他又說：「雙方已就訪問時間與日期達成共識，但我們將待日方同意後再宣布。」

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