蓮舫設選舉對策事務所 備戰黨魁選舉

2016-08-31 00:30

〔中央社〕日本民進黨黨魁選舉訂9月2日公告並於15日投開票，繼日本前外相前原誠司之後，代理黨魁蓮舫30日也在東京都內飯店設置選舉對策事務所，兩陣營於9月2日公告前，均進入臨陣態勢。

共同社報導，民進黨在發佈公告後，預計將以眾院比例代表選區為基準，在全國十處召開候選人討論會。兩陣營不僅將為爭取國會議員投票支持，還將為獲得黨員及支持者的選票而全力以赴。

蓮舫在事務所開張致辭中表示，想要讓它成為一次致勝的選舉。原社會黨出身、與黨魁岡田克也較為親近的前經濟產業相缽呂吉雄，就任選舉對策本部長。