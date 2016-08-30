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收到強烈外星訊號？ 科學家推測有外星文明

俄羅斯「RATAN─600」無線電望遠鏡。（圖擷自推特）

2016-08-30  23:21

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄羅斯「RATAN─600」無線電望遠鏡1年前偵測到1個「強烈訊號」，源自武仙座（Hercules）的恆星「HD164595」，讓人聯想是不是外星人捎來的訊息。

國際航太學會太空專家馬庫恩（Claudio Maccone）正在檢驗這道無線電訊號和「HD164595」，他說，「從HD164595傳來的訊號非常吸引人，因為它就從類太陽恆星的附近地區傳來。而且，如果它是人工的話，它的訊號非常強烈，那麼很明顯的，這是由超越人類的文明所為。」

《衛報》報導，恆星「HD164595」距離地球約95光年，體積約為太陽的99%，而且大小與海王星差不多。就在俄羅斯無線電望遠收到強烈的外星訊號後，美國「尋找外太空智慧計畫」（SETI）的天文學家正在訓練距離地球94光年的儀器。

SETI正在使用美國加州的艾倫望遠鏡陣（Allen Telescope Array）對「I型文明」做進一步觀測和分析，目前該團隊仍未接收到與「RATAN─600」收到的相同訊號。

馬庫恩也呼籲長期觀察，認為很有可能存在「I型文明」（type I civilization）。而這個「I型文明」可能和地球目前的科技發展相似。

SETI資深天文學家蕭史塔克（Seth Shostak）自問自答地說，「有可能是ET嗎？當然。」他也說，HD164595的系統離我們這麼遠，「想不透為什麼有『人』想要針對我們太陽系。」

SETI主管瓦科赫（Douglas Vakoch）持反對意見，他認為，這道訊號受到技術干擾，或是穿過重力透鏡效應（gravitational lensing）才放大訊號。不過瓦科赫也言詞閃爍：「有可能是來自外太空的文明，不過未經確認。我們也只能說『很有趣』。」

相關影音請見：

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  • 當時「RATAN─600」接收到的強烈訊號。（圖擷自推特）

    當時「RATAN─600」接收到的強烈訊號。（圖擷自推特）

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