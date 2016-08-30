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寫真女星送到府 開箱後網友嚇壞了！

2016-08-30  23:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本AV產業發達，近日還推出「寫真女星寄回家」的單元企劃，一名網友收到裝箱的「寫真女星」後，寫了一篇分享開箱文，卻嚇壞許多網友！

近日推特上瘋傳一張寫真女星被裝箱的照片，只見相片中的女子，似乎超「軟Q」，窩在紙箱裡表情還非常自然，不過近看後才發現，原來這是與真人相似度極高的充氣娃娃，讓許多網友直呼「嚇死我了」！

事實上，這是日本「週刊PLAYBOY SUMMER2016」的單元企劃之一，充氣娃娃則是寫真女星倉持由香的作品，業者為讓讀者有「把寫真女星買回家的感覺」，於是舉辦了寫真女星寄回家的活動，同時鈴木咲、青山ひかる、寺田安裕香也有參與拍攝。

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  • 推特上瘋傳一張寫真女星照片，嚇壞不少網友。（圖擷自倉持由香推特）

    推特上瘋傳一張寫真女星照片，嚇壞不少網友。（圖擷自倉持由香推特）

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