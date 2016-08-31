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破爛球鞋賣1萬9 美精品店挨轟消費窮人

2016-08-31  00:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約巴尼斯（barneys）精品店日前推出一雙刻意磨損的品牌球鞋，該款球鞋「Golden Goose」被貼上膠帶，外觀完全十分破舊，像是穿了多年一樣，更令人咋舌的是，這雙「破球鞋」一雙竟要價585美元，相當新台幣1萬9000元，推出後引發議論，就有網友痛批：「貧窮的樣貌不該被拿來賣，這根本是消費、侮辱窮人」。

《每日郵報》報導，這雙「破損球鞋」由於開出高價，相關話題隨即在網上引發熱議，蘇格蘭諧星李米（Limmy）就在推特上痛批這款鞋「消費窮人」，也有人幽默地說，這就等於是花了585美元去買垃圾。

或許是引發爭議，目前該款鞋已無法在巴尼斯網站上購買，僅能在商品預覽頁面看到，不過點進去就會顯示商品已無法取得的字樣。

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  • 球鞋被刻意磨損，還被貼上膠帶。（圖擷取自barneys）

    球鞋被刻意磨損，還被貼上膠帶。（圖擷取自barneys）

  • 美國紐約巴尼斯精品店推出的球鞋，被批「侮辱窮人」。（圖擷取自barneys）

    美國紐約巴尼斯精品店推出的球鞋，被批「侮辱窮人」。（圖擷取自barneys）

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