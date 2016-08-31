破爛球鞋賣1萬9 美精品店挨轟消費窮人
2016-08-31 00:18
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約巴尼斯（barneys）精品店日前推出一雙刻意磨損的品牌球鞋，該款球鞋「Golden Goose」被貼上膠帶，外觀完全十分破舊，像是穿了多年一樣，更令人咋舌的是，這雙「破球鞋」一雙竟要價585美元，相當新台幣1萬9000元，推出後引發議論，就有網友痛批：「貧窮的樣貌不該被拿來賣，這根本是消費、侮辱窮人」。
《每日郵報》報導，這雙「破損球鞋」由於開出高價，相關話題隨即在網上引發熱議，蘇格蘭諧星李米（Limmy）就在推特上痛批這款鞋「消費窮人」，也有人幽默地說，這就等於是花了585美元去買垃圾。
或許是引發爭議，目前該款鞋已無法在巴尼斯網站上購買，僅能在商品預覽頁面看到，不過點進去就會顯示商品已無法取得的字樣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 三姐弟半夜玩寶可夢 抓寶聖地抓到「妖精打架」
- 〈旅遊的滋味〉饒富歷史興味的澳門
- 難得一見！簡嫚書攝出丁春誠最私密的XXX
- 〈單身拼圖〉由衷的稱讚 捕獲情場浪子
- 打狗好蕉傲 神農路農特產展售
- 中和土地公文化祭 健行抓寶抽機車
- 伴隨樂音出航─地中海音樂遊輪之旅
- 19商圈變遊樂園 邀你饗樂台南
- 西班牙遇洗劫 前立委賴坤成：狼狽而歸
- U18》陳琥猛打開轟 差點完全打擊
- 吳澧培再開砲 直指張盛和謊話連篇
- 北海岸藝術祭 週日淡水開跑
- 維冠樓倒案開庭 受災戶指控原南縣府失職
- 松喬神父百歲冥誕 週六辦愛心市集
- 拒電纜腳底過 大城人要台電繞道
- 大灣棧道殘破不修 墾管處遭譏只懂拆
- 《海角七號》變音樂劇 魏德聖有請百老匯大導
- 郭品宏／歷史回顧
- 自由談》小英辭黨主席 深化台灣民主
- 在家自學半年 武陵高2生錄取格拉茲音樂大學
- 抗議血汗三總 澎湖分院護理師上街頭
- 勞工局暑期工讀競賽 摺摺稱奇奪冠
- 狠砍晨運老人27刀 惡男起訴
- 〈職場心情筆記書〉學習溝通 是職場必修學分
- 女稱遭網友迷姦 性愛照打臉
- 《國際現場》南韓房地產 供過於求
- 茲卡擴散 新加坡旅遊升為警示
- 日職》吳念庭4支0 西武3分差不敵軟銀
- 增程型雄三 軍方盼至少量產60枚
- 自由廣場》真假
- 后里火車站西側 居民盼變更住宅用地
- 16年前的初戀 網友懸賞1萬找人生第一部A片
- 迎新結合寶可夢 學生驚喜連連
- 風災屋損加碼補助 昨起發放
- 自由車》史詩般登山王挑戰賽 英國騎士按讚
- 早上被蔻蔻姐怒視 黃暐瀚的感覺是...
- 今年年慰金基準 比照去年
- 本季最後交手機會╱美聯全勝拼圖 建仔只差洋基
- 農場偷火雞 瞎掰抓精靈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：破爛球鞋賣1萬9 美精品店挨轟消費窮人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分