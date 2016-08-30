活到老動到老！百歲嬤跑百米奪牌「係金耶」
一名現年100歲的印度阿嬤昨參加美洲壯年運動會，以1分21秒的成績奪得百米賽跑的金牌，這也是她在本次比賽中的第3面金牌。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕一名現年100歲的印度阿嬤昨參加美洲壯年運動會，以1分21秒的成績奪得百米賽跑的金牌，這也是她在本次比賽中的第3面金牌，儘管賽後她喘到無法發表感言，但其他同場的參賽者都紛紛鼓掌向她表示敬意。
綜合外媒報導，印度百歲人瑞柯爾（Man Kaur）昨在溫哥華舉行的美洲壯年運動會中順利拿下百米賽跑的金牌，雖然她的速度比同場比賽的其他70、80歲的對手還慢上一截，但因為她是百歲組的唯一參賽者，仍在順利完賽後拿下金牌，此前她已先奪得標槍、鉛球的金牌。
報導提到，該運動會僅限30歲以上的選手參加，據柯爾78歲的兒子辛哈（Gurdev Singh）透露，柯爾其實是在93歲時才開始練跑，由於柯爾的心臟、膝蓋都沒有問題，柯爾每晚都會練習好幾趟短跑，這些年在不同國家的壯年運動會中，也陸續拿下超過20面金牌，柯爾本人也常鼓勵其他熟齡婦女一起來運動，以及維持良好的飲食習慣。
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100 yr old Man Kaur from India ran 100m in 1:21.57. Wins gold at @AMGames2016. Her story tonight @CTVVancouver at 6 pic.twitter.com/08i0kuQslE— Nafeesa Karim （@nafeesakarim） August 29, 2016
"Don't eat fried food." Advice from 100 yr old running the 100m at @AMGames2016. Won gold in javelin & shot put pic.twitter.com/Dm10xUCP2q— Nafeesa Karim （@nafeesakarim） August 29, 2016
Here's 101 year old Nihal Gill from #RichmondBC, won gold in 100m. His secret: no eating meat or drinking alcohol. pic.twitter.com/mxn7kYcPcL— Nafeesa Karim （@nafeesakarim） August 29, 2016
儘管柯爾在賽後喘到無法發表感言，但其他同場的參賽者都紛紛鼓掌向她表示敬意。圖為賽跑進行時觀眾為其打氣加油。（美聯社）
據柯爾78歲的兒子辛哈（圖右）透露，柯爾其實是在93歲時才開始練跑，由於柯爾的心臟、膝蓋都沒有問題，柯爾每晚都會練習好幾趟短跑。圖為辛哈在賽後拿水給柯爾喝。（美聯社）
柯爾昨在溫哥華舉行的美洲壯年運動會中順利拿下百米賽跑的金牌，雖然她的速度比同場比賽的其他70、80歲的對手還慢上一截，但因為她是百歲組的唯一參賽者，仍在順利完賽後拿下金牌。（美聯社）
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標題：活到老動到老！百歲嬤跑百米奪牌「係金耶」
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