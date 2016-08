活到老動到老！百歲嬤跑百米奪牌「係金耶」

一名現年100歲的印度阿嬤昨參加美洲壯年運動會,以1分21秒的成績奪得百米賽跑的金牌,這也是她在本次比賽中的第3面金牌。(美聯社)

2016-08-30 23:00

〔即時新聞/綜合報導〕一名現年100歲的印度阿嬤昨參加美洲壯年運動會,以1分21秒的成績奪得百米賽跑的金牌,這也是她在本次比賽中的第3面金牌,儘管賽後她喘到無法發表感言,但其他同場的參賽者都紛紛鼓掌向她表示敬意。

綜合外媒報導,印度百歲人瑞柯爾(Man Kaur)昨在溫哥華舉行的美洲壯年運動會中順利拿下百米賽跑的金牌,雖然她的速度比同場比賽的其他70、80歲的對手還慢上一截,但因為她是百歲組的唯一參賽者,仍在順利完賽後拿下金牌,此前她已先奪得標槍、鉛球的金牌。

報導提到,該運動會僅限30歲以上的選手參加,據柯爾78歲的兒子辛哈(Gurdev Singh)透露,柯爾其實是在93歲時才開始練跑,由於柯爾的心臟、膝蓋都沒有問題,柯爾每晚都會練習好幾趟短跑,這些年在不同國家的壯年運動會中,也陸續拿下超過20面金牌,柯爾本人也常鼓勵其他熟齡婦女一起來運動,以及維持良好的飲食習慣。

相關影片請見:

相關連結請見:

100 yr old Man Kaur from India ran 100m in 1:21.57. Wins gold at @AMGames2016. Her story tonight @CTVVancouver at 6 pic.twitter.com/08i0kuQslE — Nafeesa Karim (@nafeesakarim) August 29, 2016

"Don't eat fried food." Advice from 100 yr old running the 100m at @AMGames2016. Won gold in javelin & shot put pic.twitter.com/Dm10xUCP2q — Nafeesa Karim (@nafeesakarim) August 29, 2016

Here's 101 year old Nihal Gill from #RichmondBC, won gold in 100m. His secret: no eating meat or drinking alcohol. pic.twitter.com/mxn7kYcPcL — Nafeesa Karim (@nafeesakarim) August 29, 2016

儘管柯爾在賽後喘到無法發表感言,但其他同場的參賽者都紛紛鼓掌向她表示敬意。圖為賽跑進行時觀眾為其打氣加油。(美聯社)

據柯爾78歲的兒子辛哈(圖右)透露,柯爾其實是在93歲時才開始練跑,由於柯爾的心臟、膝蓋都沒有問題,柯爾每晚都會練習好幾趟短跑。圖為辛哈在賽後拿水給柯爾喝。(美聯社)