索馬利亞總統府附近 汽車炸彈引爆釀5死

裝滿炸藥的汽車引爆後已面目全非。（圖擷自推特）

2016-08-30 21:18

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據索馬利亞警方消息，一名自殺炸彈客今（30）日在索馬利亞總統府大門附近引爆一輛裝滿炸藥的汽車，造成5人死亡、10人受傷。

《美聯社》報導，資深警官侯賽因（Mohamed Hussein）表示，汽車炸彈是在當地時間30日早晨的尖峰時刻引爆，毀壞附近政府官員和企業主管常常光顧的飯店，一些位在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）市中心的SYL飯店的內閣官員也在受傷名單之中。

據報導，案發地點鄰近總統府。侯賽因說，爆炸聲傳遍首都摩加迪休，可以看到到總統府建築物的上方濃煙滾滾。

《法新社》則報導，警員阿布杜卡迪爾（Mohamed Abdulkadir）表示，有輛車子闖到檢哨站，在引爆前被維安警察開槍制止，但仍有數位維安警察身亡。

根據支持叛亂團體的安達魯斯廣播電臺（Andalus），索馬利亞的伊斯蘭激進份子「青年軍」（al-Shabab）宣稱犯案。

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