| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 國際

索馬利亞總統府附近 汽車炸彈引爆釀5死

裝滿炸藥的汽車引爆後已面目全非。（圖擷自推特）

2016-08-30  21:18

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據索馬利亞警方消息，一名自殺炸彈客今（30）日在索馬利亞總統府大門附近引爆一輛裝滿炸藥的汽車，造成5人死亡、10人受傷。

《美聯社》報導，資深警官侯賽因（Mohamed Hussein）表示，汽車炸彈是在當地時間30日早晨的尖峰時刻引爆，毀壞附近政府官員和企業主管常常光顧的飯店，一些位在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）市中心的SYL飯店的內閣官員也在受傷名單之中。

據報導，案發地點鄰近總統府。侯賽因說，爆炸聲傳遍首都摩加迪休，可以看到到總統府建築物的上方濃煙滾滾。

《法新社》則報導，警員阿布杜卡迪爾（Mohamed Abdulkadir）表示，有輛車子闖到檢哨站，在引爆前被維安警察開槍制止，但仍有數位維安警察身亡。

根據支持叛亂團體的安達魯斯廣播電臺（Andalus），索馬利亞的伊斯蘭激進份子「青年軍」（al-Shabab）宣稱犯案。

相關影音請見：

廣告
  • 索馬利亞總統府大門附近一輛裝滿炸藥的汽車引爆，造成5死，其中包含維安警察。（圖擷自推特）

    索馬利亞總統府大門附近一輛裝滿炸藥的汽車引爆，造成5死，其中包含維安警察。（圖擷自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐攻 汽車炸彈 炸藥 索馬利亞 自殺炸彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：索馬利亞總統府附近 汽車炸彈引爆釀5死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.