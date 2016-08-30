日本被說成中國 安倍微笑：沒關係

2016-08-30 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三日前於肯亞出席第6屆非洲開發會議，肯亞總統竟口誤將「日本」說成「中國」，安倍微笑表示「沒關係」。

第6屆非洲開發會議（TICAD）26日在肯亞首都奈洛比舉行，安倍親自與會，宣示日本將在2018年之前投資非洲達三百億美元，但會議主持人肯亞總統肯雅塔（Uhuru Muigai Kenyatta）一時口誤，將「日本」說成「中國」，安倍當場尷尬地微笑表示「沒關係」。

日本媒體以「進軍最後的巨大市場」定義安倍此行，提到安倍率領84家企業到肯亞展示，並簽暑73項合作協議，積極地對非外交，是為了抗衡在非擁有巨大投資的中國；中國外交部發言人華春瑩則批評日本此行是企圖挑撥中非關係。