抗衡中國 美、印協議共享軍事基地
美、印防長於華府當地時間29日簽署軍事後勤協議，雙方可以共享彼此的陸、海、空軍事基地以進行維修和補給，可有效對抗在海上日趨自負的中國。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國和印度於華府當地時間29日簽署軍事後勤協議，雙方可以共享彼此的陸、海、空軍事基地以進行維修和補給，此舉讓兩國的國防關係再往前跨一大步、對抗在海上日趨自負的中國。
根據《路透》、《印度時報》，美印雙方29日順利簽訂《後勤互助備忘錄協定》（Logistics Exchange Memorandum of Agreement，LEMOA）。美國國防部部長卡特（Ash Carter）表示，簽署軍事後勤協議後，將為軍事聯合行動的後勤更加便捷、更有效率，而且雙方更有「實質上的接觸和交流」的機會。
根據美、印共同聲明，兩國看重強化多個領域的國防關係，包括軍事交流、戰略以及戰區合作；美國甚至同意將與美印雙方的國防貿易與國防技術分享提升至同等「美國最親近盟友和夥伴」的等級。
聲明也說，兩國建立的國防關係是基於「共同的價值觀與利益」和「維持全球和平與安全的承諾」；此外，雖然聲明裡未提及「中國」，但是兩國防長都提及「兩國自由貿易的重要性。」
《印度時報》指出，美國軍方甚至清楚地表態，要和印度有更多合作，特別是在對抗中國方面；《路透》指出，儘管這項關於日常軍事後勤協定相對單調，仍是印、美在國防關係上的里程碑。
與印度國防部長巴里卡（Manohar Parrikar）已經會面6次的卡特說，「和世界各國的國防部長會面的次數比起來，我和巴里卡部長的會面次數較多。」
中國官媒《環球時報》表示，在美印後勤協議的背後，不排除印度政府向美方靠攏的可能；也質疑美印簽署此條約後帶來的地緣政治價值，美印最後能走多近「是個不小的問號。」
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