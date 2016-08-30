91歲老婦靠重訓 擺脫拐杖、揮別跌倒
2016-08-30 19:58
弗吉尼亞經過8個月的訓練，步伐越來越穩健、平衡感更好，而且再也沒有跌倒了。（圖擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕一名居住在美國的瑞典籍老婦弗吉尼亞（Virginia Gustavsson）今年高齡91歲，原本得依靠拐杖才能行動，常常失足跌倒，讓身旁的親友都很擔心，在朋友的勸告下她開始到健身房運動，沒想到，8個月後，她再也不需要依靠拐杖走路了。
弗吉尼亞在影片中表示，自己過去常失足跌倒，他的朋友跟她說：「那是因為你不夠強壯」，積極地勸她去健身房運動，於是她從2014年2月便加入了健身房。
「當我剛來這裡，我什麼都不能做。」弗吉尼亞說，除了身體的狀況外，她還患有老花眼，甚至連健身器材都看不到，所幸在同是銀髮族的教練指導下，她才能慢慢熟悉。
弗吉尼亞表示，隨著自己接受重訓後，步伐越來越穩健、平衡感更好，而且再也沒有跌倒了，連她兒子都跟她說：「媽媽，你比以前還要健朗上許多！」
透過運動改善身體的她也不忘勸勉大家，「只有當你覺得自己老了，你才真正老了，我認為如果你有任何想做的事，你就應該去試試看，我認為年齡不該限制你嘗試。」
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