酪農驚呆了 紐西蘭500頭乳牛遭竊
2016-08-30 16:49
紐國南島一座牧場裡的500頭牛遭竊，讓酪農「驚呆」，只能由朋友代表發言。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據紐西蘭警方30日消息，紐國南島一座牧場裡的500頭牛被偷走了。當地人說，如此大宗的牛隻失竊案還真是前所未聞。
《美聯社》報導，受害的酪農深覺羞愧而無法談論此案，他的朋友李弗林克（Willy Leferink）說，「他真的驚呆了，而且他真的很冏。」李弗林克也說，「如果你把75萬美元的東西搞丟，你也不會想談這件事。」
李弗林克說，乳牛在冬天無法產乳，但是受害酪農發現，牠們攝取飼料的量並不正常。
李弗林克說，7月初計算時，這座在艾許柏頓鎮（Ashburton）附近的農場原有將近1300頭乳牛，8月下旬再計算時，已經少了500頭乳牛，可能是在這段期間被偷。每頭牛的體重超過500公斤、價值美金1090元（約台幣3萬5）。
警方表示，「不可能一次偷走上百隻的動物，可能有多個小偷在一段時間內行竊。」李弗林克說，要載走如此數量的乳牛，拖車得開上13趟。
警方表示，這起意外也提醒酪農，應該定期檢查圍籬和計算牲口。
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