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首位自願者出爐！ 「換頭手術」明年執行

俄國絕症患者史皮瑞德諾夫將成為人類史上第一個進行「頭顱移植手術」的人。（擷取自網路）

2016-08-30  16:49

〔即時新聞／綜合報導〕這不是科幻小說或恐怖電影中的情節，人類史上第一次的「頭顱移植手術」有望在明年執行。義大利神經學家Sergio Canavero在去年宣布將進行人體頭部移植計畫時引發了宣然大波，如今他的計畫愈趨完備，除了延攬長年進行動物換頭實驗的中國醫師任小平進入團隊，他們還選定了進行手術的自願者。

根據美國《CBS》報導，將要動手術的自願者史皮瑞德諾夫（Valery Spiridonov）來自俄國，他身患了罕病「沃尼克-霍夫曼症」（Werdnig-Hoffmann），這是一種致命的遺傳疾病，對他的肌肉細胞、腦部及脊椎神經細胞造成傷害，此種影響是不可逆的，史皮瑞德諾夫因此長年以輪椅代步。

「在我的案例中，狀況只會越來越糟」，史皮瑞德諾夫受訪時說道，「捨棄身上傷病的部分只留下頭部在我看來是唯一的解決之道。」

計畫主持人Sergio Canavero醫師指出，移植手術需要一個由80名醫護人員組成的團隊，以及數千萬美金（約數億元以至十數億元台幣）的費用，他樂觀地表示若前置作業順利，手術將有90%以上的成功機率。

不過這次手術也引發了各界在醫療及倫理上的激烈討論，非常多科學家均站出來反對，指責這極具爭議的計畫是在宣揚偽科學，創造虛假的希望「欺騙」絕症患者。有專家甚至表示手術失敗、病患死亡是極有可能發生的結果，屆時應該以「謀殺罪」起訴這兩名負責計畫的醫師。

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相關關鍵字： 換頭 移植手術 絕症 罕病 謀殺
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