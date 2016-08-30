泰國第一高樓完工 「大都會」燈光秀炫彩奪目
2016-08-30 15:38
泰國最新第一高樓「大都會」29日晚間舉行落成燈光秀。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國最新第一高樓，摩天大樓「大都會」（Maha Nakhon）29日晚間舉行落成燈光秀，五彩繽紛的光線襯托下，整棟大樓十分炫目耀眼。
「大都會」由知名德藉建築師歐雷席瑞（Ole Scheeren）設計，2011年6月開工，歷經5年多興建完成，樓高314公尺，共有77層，是一座結合飯店、商場、住宅的綜合大樓，頂樓觀景台可360度俯視曼谷景色。未來將成為曼谷知名地標、景點之一。
然而，這個第一高樓的寶座可能未來不久後又要讓出，泰國一家建設公司已決定要在曼谷興建一座比「大都會」更高的摩天大樓，目前暫命名為「超級塔」（Rama IX Super Tower），樓高將達到615公尺高，屆時將成為東南亞第一高樓。
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