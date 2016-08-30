新址有土壤汙染疑慮 築地市場延後搬遷

由於新址有土壤汙染疑慮，原定年底要搬遷的築地市場，搬遷時程將順延。（美聯社）

2016-08-30 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名的築地市場，原定今年底將搬至將東區的豐洲市場，不過，新址因為有土壤汙染疑慮未解，因此東京都知事小池決定，築地市場搬遷計畫將順延。

綜合日媒報導，許多台灣旅客也會去的日本東京築地市場，原定今年11月7日將搬遷至豐洲市場。不過新任東京都知事小池百合子，決定將搬遷計畫順延，近日將會召開記者會說明。

築地市場搬遷順延的原因，在於新址豊洲市場過去是東京瓦斯工廠用地，新址的土壤與地下水被驗出苯等化學殘留物，有土壤汙染的疑慮，因此在確定新址安全的調查之前，築地市場的搬遷將順延。

《讀賣新聞》報導，最終的調查結果，要等到明年1月才會出爐，搬遷時間將視調查結果決定。《日經新聞》報導，搬遷日可能要等到年末魚市場旺季結束後，明年2月才會進行搬遷。