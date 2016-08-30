生死一瞬！狗誤闖賽車道毫髮無傷

2016-08-30 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕28日玻利維亞發生驚險一幕，在一場拉力賽中，一隻狗誤闖賽車道，就在眾人以為牠要遭賽車衝撞之際，狗兒卻奇蹟似地逃過一劫。

綜合外媒報導，場邊觀眾錄影下這令人屏息的一瞬間，拉力賽進行時，一隻黑白相間的狗闖入跑道，並沿著賽道向前走，後方一台轉彎賽車突然出現，狗兒驚慌向前奔逃，眼看就要被車撞上，這時令人出乎意料的事發生了：賽車加速從坡道上飛了起來，整台車飛越過狗後著陸，繼續往前高速駛去，狗兒除了受到驚嚇外毫髮無傷。

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