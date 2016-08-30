錢太多反而不幸福？ 馬雲：從未想要當首富

馬雲表示，他從未想過要當首富，他也坦言，目前中國社會中最幸福的人是資產約100萬美金左右的中產階級。（美聯社）

2016-08-30 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕一個人擁有多少財富最幸福？

根據中媒《澎湃新聞網》報導，中國前首富、阿里巴巴集團主席馬雲日前在公司內部新人交流會時發言，表示自己從未想過要當首富，他還坦言，在中國月入人民幣2至4萬元（折合台幣約10至20萬元），有個小房子、車子跟一個好家庭，是最幸福的。

馬雲目前資產總額約為人民幣2000億元（折合台幣約1兆元），他表示自己從第一天開始就沒想過當首富，所以才把公司持股稀釋到這麼低，但「沒想到盡管把持有股份降到8％，還是這麼多」。

「錢在100萬美金（折合台幣約3300萬元）的時候是你的錢」，馬雲說，「現在中國最幸福的人是月入新台幣10至20萬元，有個小房子、有輛車、有個好家庭，沒有比這個更幸福的生活了。」

馬雲指出，財產超過1000萬美金以後麻煩就來了，要考慮增值的方式，如果超過1億那就更麻煩了，這些都是社會加諸於你的信任，「人家讓你幫他管錢而已，你千萬不要以為這是你的錢。」