中國駐吉爾吉斯大使館傳遭汽車炸彈攻擊 1死、3傷
2016-08-30 13:20
中國駐中亞內陸國家吉爾吉斯大使館今天發生爆炸事件，造成1人死亡、3人受傷。（圖片取自bnonews）
〔即時新聞／綜合報導〕中國駐中亞內陸國家吉爾吉斯大使館今天發生爆炸事件，造成1人死亡、3人受傷。
這起爆炸事件發生在吉爾吉斯首都比斯凱克（Bishkek）。《路透》報導，當局表示，中國駐吉爾吉斯大使館附近一輛汽車發生爆炸，1名司機身亡、另有3人受傷。
目前當局正在調查此案件，沒有提供更多細節，尚未對此發表評論。
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