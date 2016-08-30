舊金山高房租無力負擔 記者自願改當「遊民」

舊金山租金高昂，前記者海恩斯（Kristin Hanes）自願當了4個月「遊民」。（圖擷自網路）

2016-08-30 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山租金高昂，很多中低收入者必須拿出3分之1或甚至更多收入用於租房。一名前記者海恩斯（Kristin Hanes）就因無力負擔高房租，又累積了債務，乾脆自願當起「遊民」。她將家當放到出租倉庫、過著每天以車為家的生活4個月，想不到省下的租金讓她償還了債務，甚至還有了一點存款。

海恩斯將她的經歷寫進部落格裡，標題為「為什麼我在舊金山自願性成為無家可歸的遊民（Why I Became Intentionally Homeless in San Francisco）」文章，指出自己原本就跟一般女孩一樣，大學畢業，原本在KGO廣播電台擔任全職記者，租著每個月要付1800美金（約新台幣5萬7000元）的超小套房，但是她卻存不了錢、負債還一直增加，讓她覺得非常不合理。

她忍不住將套房退租，家當則放進出租倉庫裡，加入了健身房以便使用免費Wifi與洗澡，過著開始每天以車為家，在不同的露營地過夜的生活。想不到這樣過了前40天，就先付清了3700美金（約新台幣11萬7400元）的負債。

而且，海恩斯和男友會去不同的地方露營，享受大自然、玩得也超開心，「我們在露營地用錫箔紙烤鮭魚、在滿天星斗下彈吉他、喝啤酒」，夜晚還能聽見貓頭鷹的鳴叫聲，或是下雨時聽著打在棚頂上的脆亮聲響。此外，沒有房子也不用再打掃了，他們有了更多時間去健行，走遍了優美聖地。

不過，她也寫道，這4個月的生活對他們而言，畢竟是場「有資本」的冒險，很多遊民是真正只能住在街頭、高速公路下的帳篷內，或躺在人行道上的。她之後仍決定再次租房，跟室友分租船屋。

海恩斯說，「這次經驗讓我發現，其實，我不需要很多東西，就能夠過得很快樂。」而且她認為現在「無債一身輕」的感覺真是太美好了。不過，海恩斯已於今年4月慘遭資遣。

她的特殊經歷引發許多網友熱議，有人認為她跳脫了「舒適圈」，嘗試不同可能；但也有人質疑，她根本不算「遊民」，也不懂真正遊民的苦。