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150歲超大龍蝦亂放生後暴斃 網友：放生即殺生

美國麻省1對雙胞胎兄弟買了1隻150歲的龍蝦，並將其放生，不料才剛放生2天內龍蝦就死亡，遭網友批評放生即殺生。（擷取自推特）

2016-08-30  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕放生行為究竟是對是錯呢？

綜合外媒報導，美國麻省有一對孿生兄弟，日前在魚市場買下一隻重達22磅（10公斤）、年約150歲的大龍蝦，隨後將其放生。但在短短2天後，當地居民便發現大龍蝦的屍體，專家推估，龍蝦的死因是無法適應環境。

施密特（Schmidt）兄弟在查塔姆（Chatham）魚市場看到了這隻年約150歲的大龍蝦，有感於龍蝦的巨大，兄弟2人頓時心生善念，合資210美金（約台幣6600元）將其買下。2人為向波士頓紅襪隊的球星「老爹歐提茲（Big Papi）」致敬，便將龍蝦取名為「Big Lobi」，原以為這隻龍蝦可以逃過成為盤中飧的命運安享晚年，沒想到就在他們實行「放生」的善舉後2天，當地居民就在海濱發現這隻龍蝦的屍體。

海岸研究中心的專家指出，龍蝦生性喜歡在低溫的深海生活，但他們放生的地點水淺而水溫高，龍蝦可能無法適應環境才會死亡。據悉，居民已將龍蝦屍體轉贈給1名善用海洋生物作素材的藝術家，希望能讓這巨大的龍蝦換個形式永遠地存活下去。

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  • 放生兩天後，當地居民發現了大龍蝦的屍體。（擷取自推特）

    放生兩天後，當地居民發現了大龍蝦的屍體。（擷取自推特）

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