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國會若不過TPP 白宮官員：美國重大受挫

有白宮官員就警告，若是國會不通過TPP，將是美國的重大挫折。（法新社）

2016-08-30  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬想在任推動跨太平洋夥伴協定（TPP），但遭受美國國會阻擋，就連同黨的下任總統參選人希拉蕊也表示反對。有白宮官員就警告，若是TPP不通過，將視為美國的重大挫折。

根據《BBC》報導，為了重返亞太，歐巴馬試圖推動TPP，但卻不受國會青睞，執政黨與在野黨的下屆總統也不表示支持。歐巴馬總統即將前往中國參加G20，白宮表示，歐巴馬這趟亞洲行將會繼續倡議TPP，希望能推動TPP。

有白宮官員表示，若國會不通過TPP，美國在亞洲貿易問題將讓位給中國，貿易規則由中國訂定。白宮副國家安全顧問羅德斯（Ben Rhodes）警告，TPP若不向前推，將視為美國領導力的重大挫折。

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相關關鍵字： TPP 中國 歐巴馬 美國 跨太平洋夥伴協定 ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）
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