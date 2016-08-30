誤入傳銷陷阱 他超狂「撒錢」逃出生天

中國江蘇1名男子小馮（化名）身陷傳銷陷阱，遭限制人身自由，他靈機一動以撒錢求救的方式，成功逃出生天。（截取自《新民網》）

2016-08-30 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕身陷傳銷老鼠會陷阱要怎麼逃出來？很多人會回答「花錢消災」。中國江蘇1名22歲的男子小馮（化名），日前因誤入傳銷陷阱被控制行動，他靈機一動「撒錢」求救，最後終於逃出生天。

根據中媒《新民網》報導，本月23日1名徐姓老婦在路上散步時，突然在地上發現1張50元鈔票，拾起後，她發現鈔票上寫著「救命」、「110」等字樣，徐婦起初認為是小孩子在惡作劇遂不以為意。隔天，徐婦又在附近撿到一個小紙包，裡面有100元現金跟一張身分證，鈔票上寫著「快打110」、「頂層傳銷」、「我要瘋了」等字樣，她感覺有異便報了警。

當地警方趕到現場時，按照鈔票上的線索逐戶查找，很快在頂樓的602室找到了撒錢的小馮，破獲了這個非法傳銷組織。小馮一見到員警當場激動地痛哭流涕，他表示自己被關押在此後想盡辦法要脫困，但都沒有成功。由於傳銷組織沒有把他的錢都收走，小馮遂拿「上課用」的簽字筆，在鈔票上寫下求救信息並找機會往樓下扔。據悉，他前後扔下近800元（折合台幣約3800元），最後終於將求救的信息傳遞出去。