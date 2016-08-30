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開會打瞌睡、對金正恩不敬 北韓兩部長遭高射砲處決

2016-08-30  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓兩名高級官員因對最高領導人金正恩不敬，於8月初遭到高射砲處決。

南韓《中央日報》報導，遭處決者是前任農業部長黃民（Hwang Min），及教育部長李英鎮（Ri Yong-jin）。

一名消息人士透露，「李英鎮在金正恩所主持的會議中打瞌睡，惹毛金正恩。」李英鎮當場被國家公安部逮捕，北韓當局以等褻瀆首領、貪汙腐敗罪名，處決李英鎮。

而農業部長黃民日前提出的計畫，被視為對金正恩體制的直接挑戰，因此也遭到處決。

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  • 北韓兩名高級官員因對最高領導人金正恩不敬，於8月初遭到高射砲處決。（資料照，法新社）

    北韓兩名高級官員因對最高領導人金正恩不敬，於8月初遭到高射砲處決。（資料照，法新社）

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