FBI調查少女7年失蹤案 聲稱被姦殺餵鱷魚滅屍...

美國一名17歲少女失蹤長達7年時間，FBI多年調查後，認定少女被一對黑人父子姦殺，且丟給鱷魚飽餐一頓以毀屍滅跡。（圖截自每日郵報）

2016-08-30 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名17歲少女失蹤長達7年時間，聯邦調查局（FBI）多年調查後，於近日發表調查結果，聲稱少女早已被一對黑人父子姦殺，且該對父子還把少女遺體丟進充滿鱷魚的水池內，讓鱷魚飽餐一頓以毀屍滅跡。

綜合外媒報導，來自紐約的一名高中女生德雷克塞爾（Brittanee Drexel）7年前與朋友來到南卡羅來納州一處海灘度假，但飯店監視器拍到她離開後，就從此人間蒸發，當時調查單位一直沒能找到她，認為她可能早已不幸遇害，且懸賞2萬5千美元要求知情人士提供消息。

案情就在今年初出現曙光，因被判刑25年的殺人犯布朗（Taquan Brown）在獄中向警方供稱，當年16歲的少年泰勒（Timothy Taylor）及他的父親，兩人把少女綁架到麥克萊蘭維爾（McClellanville）的一間小屋內性侵她。布朗聲稱他曾到那間小屋看到被害人被性侵，而且還聽到2聲槍響，然後就看到少女的遺體被運走。

FBI分析多位證人的證供後，推斷少女遭到先姦後殺，且被丟進鱷魚池內餵鱷魚滅屍。目前探員搜索過了14個鱷魚池（當地約有40個鱷魚池），至今仍沒能尋獲她的遺體。但嫌疑犯泰勒的母親表示，FBI的調查結果實在太瘋狂，根本都是虛構的故事，且沒有足夠證據指控父子兩人殺人。