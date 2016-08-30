有百名台籍詐欺犯仍被關押 中方搶人背後原因曝光...
2016-08-30 10:02
〔即時新聞／綜合報導〕今年4月中肯亞將電信詐欺的台籍民眾遣送中國，引發國人不滿，今年以來已有超過百名的台灣人因海外詐欺案被中方關押，台灣兩岸官員透露，中方會強硬的「搶人」，除了兩岸司法管轄權之爭外，另一個最大的原因是有高達億元的台幣公款遭到詐騙，因此他們要將贓款追回。
《上報》報導，知情的兩岸官員透露，中國希望藉由關押台籍的主嫌，來追查其他相關的詐欺案件，希望能夠將中國受害者被騙的贓款全數討回。兩岸官員指出，對岸最大一筆被詐騙的款項，是詐騙集團假冒中國檢調機關，騙走地方政府部門的搬遷補償、工人薪資，其中甚至還有警界高層受害，被騙走公款，金額高達台幣4億多元。
官員透露，執法部門變成詐騙受害者，讓中方大失顏面，他們也強調絕對要追回贓款。
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