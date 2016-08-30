| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美網》不敵莊佳容搭擋 謝淑薇遭直落二淘汰 行人闖鐵軌遭撞死 台鐵楠梓至橋頭單向通車
 首頁 > 國際

菲律賓軍隊圍剿叛亂組織 15士兵喪命

菲律賓政府軍隊於週一在南部與與叛亂組織「阿布沙耶夫」交火，造成15名士兵死亡與5人受傷。（路透）

2016-08-30  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府近來除了積極掃蕩毒品犯罪，也同時面臨恐怖組織的威脅。有外媒報導指出，菲律賓政府軍隊於週一在南部與與叛亂組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）交火，造成15名士兵死亡與5人受傷。

綜合外媒報導，日前「阿布沙耶夫」斬首一名18歲的菲律賓人質，菲國軍方因此南下進行掃蕩，政府軍於29日下午在蘇祿省（Sulu）帕提卡爾鎮（Patikul），與一批武裝分子交火長達1個半小時，結果造成15名軍人死亡與5人受傷，「阿布沙耶夫」方的傷亡情況則不明。目前菲國已下令軍警全面追緝叛亂組織。

「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）的勢力範圍在菲律賓南部島嶼，曾與菲國軍方發生多次大小規模衝突，常以綁架外國遊客勒索贖金，更傳出該組織疑似效忠伊斯蘭國（IS）。組織在2000年有成員1300人，但近年已縮減至400人。

廣告
  • 「阿布沙耶夫」的勢力範圍在菲律賓南部島嶼，曾與菲國軍方發生多次大小規模衝突，常以綁架外國遊客勒索贖金。（美聯社）

    「阿布沙耶夫」的勢力範圍在菲律賓南部島嶼，曾與菲國軍方發生多次大小規模衝突，常以綁架外國遊客勒索贖金。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Abu Sayyaf 士兵 菲律賓 軍隊 阿布沙耶夫
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：菲律賓軍隊圍剿叛亂組織 15士兵喪命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.