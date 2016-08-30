菲律賓軍隊圍剿叛亂組織 15士兵喪命

菲律賓政府軍隊於週一在南部與與叛亂組織「阿布沙耶夫」交火，造成15名士兵死亡與5人受傷。（路透）

2016-08-30 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府近來除了積極掃蕩毒品犯罪，也同時面臨恐怖組織的威脅。有外媒報導指出，菲律賓政府軍隊於週一在南部與與叛亂組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）交火，造成15名士兵死亡與5人受傷。

綜合外媒報導，日前「阿布沙耶夫」斬首一名18歲的菲律賓人質，菲國軍方因此南下進行掃蕩，政府軍於29日下午在蘇祿省（Sulu）帕提卡爾鎮（Patikul），與一批武裝分子交火長達1個半小時，結果造成15名軍人死亡與5人受傷，「阿布沙耶夫」方的傷亡情況則不明。目前菲國已下令軍警全面追緝叛亂組織。

「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）的勢力範圍在菲律賓南部島嶼，曾與菲國軍方發生多次大小規模衝突，常以綁架外國遊客勒索贖金，更傳出該組織疑似效忠伊斯蘭國（IS）。組織在2000年有成員1300人，但近年已縮減至400人。