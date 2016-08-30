常用治絛蟲藥 實驗室內可阻止茲卡複製

2016-08-30 01:36

〔中央社〕科學家今天表示，1種用來清除寄生絛蟲的常見藥物，在實驗室實驗中可以防止茲卡病毒複製。

科學家在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）發表的報告中說，名為Niclosamide的治療寄生絛蟲用藥，以往顯示對孕婦是安全的，這或許會大大提升快速運用此藥來防治茲卡感染的機會。

研究團隊認定，「這類發現應該會讓當前的茲卡病毒研究大有進展，並在研發抗茲卡療法上出現立即效應。」

茲卡病毒主要由病媒蚊傳播，外加性行為傳染，孕婦若感染茲卡，新生兒可能出現天生缺陷。

在成人方面，茲卡會引發罕見的神經系統毛病，諸如吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome）等。

為找到能快速派上用場的有效藥物，研究人員審視已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准或正在臨床試驗的6000種化合物。

研究報告共同作者、約翰霍普金斯大學病毒學家松格（Hongjun Song）表示：「在這類全球衛生緊急事態下，我們沒時間等待。」

不過科學家也提醒提出，這項令人鼓舞的結果，尚待在實驗室外重現，「必須進行更多動物研究，然後進行人體臨床實驗」。