巴西總統彈劾案 羅賽芙堅持政變陰謀論
〔中央社〕巴西總統羅賽芙彈劾案最終審判，今天進行羅賽芙自白和接受參議員提問的環節，羅賽芙仍堅稱「彈劾程序是政變」，且「唯有民選是民主的象徵」。
因彈劾案停職超過100天的巴西總統羅賽芙（DilmaRousseff），今天在參議院自白，羅賽芙的政治教父、工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）等33人，作為羅賽芙的嘉賓，出席聆訊現場。
羅賽芙的自白長達45分鐘，其中只提及魯拉1次，完全沒有提到工黨，只是一再強調「巴西正一步步邁向機關破裂和政變」。
羅賽芙指出，儘管彈劾程序合乎憲法，但她的離職卻是基於「精英和自由媒體的陰謀」。
羅賽芙表示，接受各界批評其政府犯下的錯誤，但未說明是那些錯誤，然後開始砲轟代理總統泰梅爾（Michel Temer）說：「我有很多缺點，但其中不包括不忠和懦弱。我不為權力而戰，而是為民主、真理和正義，為人民和我的國家而戰。」
羅賽芙重申，她沒有犯下責任罪，稱針對她的指控是「不公平和荒誕」，而「政治與經濟精英為了自身利益，再次拿憲法當藉口，讓民主體制面臨分崩離析威脅，彈劾程序只是醞釀政變的藉口。」
羅賽芙接著說：「我是獲得5400萬票合法當選總統的，因我的離開而岌岌可危的是過去13年的社會成就、深海岩層石油（prr-sal）、國家的自主性和穩定性。」
羅賽芙續稱：「代理政府的意圖是摧毀近年的成就，而結果將帶來更多貧窮、兒童死亡率增加，威脅勞工、婦女、黑人和同性戀（LGBT）團體的權利。」
最後，羅賽芙重提其身為共產黨游擊隊員的奮鬥史，稱過去她曾受到酷刑虐待，擔心自己的性命不保；而今，她只擔心民主遭到扼殺。
羅賽芙在參議院接受彈劾聆訊的同時，參議院前和巴西各地都有反對彈劾的民眾聚集示威。
儘管魯拉和其他工黨高層人士出席今天的聆訊，羅賽芙的親信對彈劾結果仍表示悲觀，表示魯拉在場只是形式上支持羅賽芙，實際上已經不能改變什麼。
羅賽芙被控未經國會批准頒發追加預算令，同時延遲給付國家向巴西銀行透過「薩福拉計畫」撥給農產業主的津貼，形成借貸，違反預算法和稽徵責任法。
羅賽芙接受參議員提問結束後，控辯雙方律師進行最後辯論。明天或後天，參議員將展開記名投票，若有2/3以上參議員投贊成票（54票），羅賽芙將被彈劾，遞奪公權8年，代總統泰梅爾正式接任總統職位；若贊成票少於54票，彈劾案結案，羅賽芙即時復職。
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