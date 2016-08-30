| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
 首頁 > 國際

20世紀中葉核爆 科學家：地球進入「人類世」

科學家指出，人類在20世紀中葉因為核子試爆，塑膠汙染環境等原因，導致地球進入新的地質紀元，稱為「人類世」（the Anthropocene）。

2016-08-30  02:02

〔編譯陳正健／綜合報導〕南非開普敦29日舉行第35屆「國際地質大會」（International Geological Congress），與會的專家人員指出，人類在20世紀中葉因為核子試爆，塑膠汙染環境等原因，導致地球進入新的地質紀元，稱為「人類世」（the Anthropocene）。

科學家表示，氣溫暖化、海平面升高、石油煙灰、塑膠棄置品、土壤大量侵蝕、動物物種在全球散佈、核子試爆產生放射物質等因素，造成地球地質的永遠改變。

人類的上個地層紀元屬於「全新世」（the Holocene），約從12000年前持續至今。科學家認為，「人類世」和「全新世」之間有個斷代界線，稱為「金釘子」（golden spike）。

科學家指出，「人類世」開始的時間應是20世紀中葉，這段期間因為人類的種種活動，造成地質改變的「劇烈加速」（The Great Acceleration）。

「人類世」的概念是由科學家克魯岑（Paul Crutzen），以及史多麥（Eugene Stoermer）在2000年正式提出，意謂地球邁入新的地質時期。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：20世紀中葉核爆 科學家：地球進入「人類世」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.