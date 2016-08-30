20世紀中葉核爆 科學家：地球進入「人類世」

科學家指出，人類在20世紀中葉因為核子試爆，塑膠汙染環境等原因，導致地球進入新的地質紀元，稱為「人類世」（the Anthropocene）。

2016-08-30 02:02

〔編譯陳正健／綜合報導〕南非開普敦29日舉行第35屆「國際地質大會」（International Geological Congress），與會的專家人員指出，人類在20世紀中葉因為核子試爆，塑膠汙染環境等原因，導致地球進入新的地質紀元，稱為「人類世」（the Anthropocene）。

科學家表示，氣溫暖化、海平面升高、石油煙灰、塑膠棄置品、土壤大量侵蝕、動物物種在全球散佈、核子試爆產生放射物質等因素，造成地球地質的永遠改變。

人類的上個地層紀元屬於「全新世」（the Holocene），約從12000年前持續至今。科學家認為，「人類世」和「全新世」之間有個斷代界線，稱為「金釘子」（golden spike）。

科學家指出，「人類世」開始的時間應是20世紀中葉，這段期間因為人類的種種活動，造成地質改變的「劇烈加速」（The Great Acceleration）。

「人類世」的概念是由科學家克魯岑（Paul Crutzen），以及史多麥（Eugene Stoermer）在2000年正式提出，意謂地球邁入新的地質時期。