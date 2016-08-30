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日千葉縣補習班 56人集體感染結核病

2016-08-30  00:30

〔中央社〕日本媒體報導，千葉縣船橋市補習班的講師和學生等56人集團感染結核病，其中15人病發。

日本放送協會（NHK）報導，此外船橋市另有8人集體感染結核病，其中6人病發，市衛生所呼籲，倘若出現疑似結核症狀，務必要前往醫療機構就診。

船橋市衛生所指出，上個月5日，市內1名30來歲男子因咳嗽等症狀前往醫院求診，結果診斷出罹患結核病。衛生所展開調查後發現，那名男子的家人以及他所任教補習班的同僚和學生也感染結核病，總共有56人感染，其中15人病發。

此外，去年11月船橋市1名60來歲男性被診斷出罹患結核病，衛生所調查此病患曾造訪的市內遊樂場從業員及顧客後，發現包括此男子在內共8人感染結核病，其中6人病發。

病發者當中，雖有人仍住院，但全都邁向康復中。

衛生所呼籲，雖然幾乎無新的擴大感染可能性，但由於相繼出現集體感染案例，倘若出現連續咳嗽兩週以上等疑似結核症狀時，務必要前往醫療機構就診。

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標題：日千葉縣補習班 56人集體感染結核病


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