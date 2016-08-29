18歲男子娶42歲單親媽 新郎父：神的旨意
2016-08-29 23:19
〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞沙巴（Sabah）一名年僅18歲的青年日前和一名42歲的單親母親結婚，但2人並沒有遭到雙方家長的反對，新郎的父親指出，這是神的旨意。
根據《Free Malaysia Today》報導，現年18歲的青年穆赫德（Mohd Sufie Alin）先前認識一位現年42歲、育有5名孩子的單親母親古斯特（Dayang Sopiah Gusti），不久後2人墜入愛河，上週在清真寺舉辦婚禮，正式成為夫妻。
此事引發網友熱議，紛紛獻上祝福，不過也有網友質疑，18歲的穆赫德是否有能力對古斯特及她5個小孩負責。
報導指出，他們的婚姻並沒有因為年紀，而受到雙方家長的反對，儘管穆赫德的父親阿林（Alin）在穆赫德決定結婚前幾天才獲知此事，阿林還是給予祝福，稱這是神的旨意，並告誡兒子要成為一位負責的丈夫。
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