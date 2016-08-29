美國男臥軌 輾過前一秒勇警將他拖走

2016-08-29 22:21

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，紐澤西一名男子上週企圖臥軌自殺，幸好在火車輾過的前一刻，一名警員及時將男子拖離鐵軌，救了他的一條小命。這一刻全被錄影拍下，令人膽顫心驚！

紐澤西員警歐提茲（Victor Ortiz）26日接獲報案，前往車站處理情緒不穩的男子，當時男子跑下月台，試圖臥軌尋短。

從影片中可以看到，歐提茲當時與男子拉拉扯扯，還一度被拉到鐵軌上。所幸，歐提茲的力氣較大，最後把男子拖離鐵軌。

之後，不到2秒的時間內，火車就快速駛過，真是生死一瞬間。為此，歐提茲還接受表揚，許多民眾稱他是大英雄。

紐澤西公共運輸公司發表聲明指出，該公司讚揚歐提茲的勇氣，以他的英勇為榮。不過，當局並未透露自殺男子的身分細節。

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