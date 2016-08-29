印度文化旅遊部長：女遊客至印度不宜穿短裙

2016-08-29 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度女性遭性侵問題相當嚴重，甚至連外國女性旅客遭性侵也時有所聞，引發人心惶惶。印度文化暨旅遊部長夏爾曼（Mahesh Sharma）指出，建議造訪印度的外國女性遊客不要穿短裙。

根據《印度時報》報導，夏爾曼週日至泰姬瑪哈陵所在地的城市視察時表示，為了自身安全著想，建議外國女性遊客至印度旅遊時不要穿短裙或是太過性感的衣服，因為印度的文化不同於西方的文化，此番言論挨批。

夏爾曼表示，這些建議將刊登在給外國遊客的小冊子中，不過夏爾曼強調，「我們沒有給予具體指示，關於他們該穿什麼、或是不穿什麼，只是要求他們晚上外出時，要注意安全，並沒有試圖改變任何人的偏好」。

報導指出，夏爾曼爭議的言論已經不只一次，夏爾曼去年曾表示，女性晚上外出至其他地方可能沒什麼，但這不是印度文化的一部份。