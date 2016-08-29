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歐巴馬前幕僚：川普是神經病

2016-08-29  21:05

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨策士、歐巴馬總統2008年首度問鼎白宮時的競選經理普勞夫日前受訪時直言，共和黨總統候選人川普是神經病。

普勞夫28日告訴美國國家廣播公司（NBC）「會見媒體」節目主持人塔德，「基本上，我們有一個神經病（指川普）在選總統。我是說，他（指川普）符合精神病患的臨床定義」。

塔德認為普勞夫在電視上做診斷不公平，而且普勞夫應該沒有心理學學位，但普勞夫仍堅持己見，坦承他雖然沒有心理學學位，但川普的自我價值感、病態說謊與缺乏移情與懊悔，符合精神病患的標準。

力挺民主黨總統候選人希拉蕊˙柯林頓的普勞夫還預測，希拉蕊應能在大選中取得壓倒性勝利，維吉尼亞與科羅拉多等搖擺州已是希拉蕊的囊中物，保證至少能拿到269張選舉人票。

美國總統選舉人團共538人，總統候選人必須獲得半數選舉人支持、即至少拿到270張選舉人票，才能當選。

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  • 美國民主黨策士普勞夫日前受訪時直言川普是神經病。圖為普勞夫7月27日出席一場公開場合。（彭博社）

    美國民主黨策士普勞夫日前受訪時直言川普是神經病。圖為普勞夫7月27日出席一場公開場合。（彭博社）

  • 美國共和黨總統候選人川普被人罵是神經病。圖為川普今年7月29日在科羅拉多州的一場競選集會上發言。（路透）

    美國共和黨總統候選人川普被人罵是神經病。圖為川普今年7月29日在科羅拉多州的一場競選集會上發言。（路透）

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 川普 希拉蕊 歐巴馬
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