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強國小學生炫富 合成照片、虛擬定位製造出國假象

2016-08-29  22:22

〔即時新聞／綜合報導〕不少父母為了不讓子女暑假留白，盡可能撥空帶小孩出去玩，但中國近來炫富歪風嚴重，就連旅遊也成了炫富工具之一，不出國顯得沒面子的詭異價值觀，成了當地家長沉重的壓力。

根據《燕趙晚報》報導，中國一名家長張蘭，原本打算趁暑假期間帶兩名子女到大連旅遊，沒想到她7歲的女兒卻反對「不想去大連看大海，要去南韓玩。」張蘭一問之下才發現，女兒的朋友暑假全跑去美國、日本、南韓或泰國，大家約定好，開學後互相分享。這也讓張蘭感嘆說道，旅遊淪為小學生另類的炫富，好像不出國就顯得落伍，無法與同學有話題。

事實上，中國小學生炫富歪風也不是一天兩天的事情了，日前有一名女童，開直播大秀「舶來品」，高傲、瞧不起人的模樣也讓網友非常吃驚，之後還有許多小學生也陸續模仿該位女童，在網路上開直播炫富。這讓經濟狀況較差的家庭，無形中背負了許多壓力，有些小孩為了保住面子，靠著代購網站買戰利品，甚至用合成照片、利用虛擬定位製造出國假象。

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  • 不少父母為了不讓子女暑假留白，盡可能撥空帶小孩出去玩。（資料照）

    不少父母為了不讓子女暑假留白，盡可能撥空帶小孩出去玩。（資料照）

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