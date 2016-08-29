強國男曼谷虐貓被捕 謊稱自己是台灣人

2016-08-29 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方根據線報，前（27）日在曼谷拘捕一名現年34歲的中國籍男子劉寧，他涉嫌偷貓、虐貓致死，被捕後該男竟向警方謊稱自己是台籍人士，引起當地動保團體及網友抗議，認為他此舉試圖讓泰國人誤會台灣人。

劉寧的鄰居Sunantha在19日凌晨看到他在街上拖行一隻無意識的小貓，同樣住在附近的友人告訴Sunantha，日前看到一名陌生男子把他養的貓抓到袋子裡，Sunantha調閱監視器後發現都是劉寧所為，便立即通報警方。

警方獲報後至劉寧家中搜索，在廁所找到一隻被繩索綁在馬桶上的小貓，小貓腳上有明顯的外傷，並在劉寧手機中發現多張虐貓的照片，隨即將劉男帶回警局調查。

劉寧向警方謊稱自己是台灣人，但事後被警方戳破謊言，他否認所有指控，稱自己只是經常在路邊將受傷或生病的小貓帶回家中治療。

雖然鄰居指控劉寧多次虐貓後將屍體棄置在附近公寓，但警方至今仍未找到貓屍，還沒有直接證據證明劉寧觸犯當地動保法規。